Operazione shopping sicuro: controlli a raffica dell'Arma

Controlli a raffica messi a segno dai carabinieri della Compagnia di Este a cavallo tra il 7 e l'otto dicembre su tutti i territori di competenza. Il servizio straordinario, voluto dal Comando Provinciale dell'Arma è avvenuto congiuntamente ai colleghi del Battaglione di Mestre. Tra gli obiettivi quello di vigilare sullo shopping natalizio della collettività, scongiurare furti e rapine e reprimere il fenomeno dello spaccio.

I risultati

A Solesino i militari hanno segnalato alla Prefettura un marocchino di 35 anni per uso di sostanze stupefacenti. Da una perquisizione personale, infatti è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di hashish. Stessa segnalazione alla Prefettura anche per un italiano di 22 anni trovato con della marijuana. A Este i carabinieri hanno denunciato un trentaduenne residente in provincia di Padova perchè identificato nel territorio pur avendo il divieto di ritorno ad Este emesso dal questore di Padova il 7 marzo scorso. L'attività delle forze dell'ordine ha portato al controllo di 60 veicoli e all'identificazione di 88 persone.