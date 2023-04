Maxi controllo nella zona di Este: alcol e droga, strage di patenti

Tra l’11 ed il 12 aprile, i carabinieri della Compagnia di Este, coadiuvati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo di Venezia-Mestre S.I.O, hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori in genere, nell’ambito della giurisdizione di competenza. Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di 7 pattuglie delle stazioni dipendenti e 2 squadre della S.I.O., sono state identificate 100 persone, controllati 80 veicoli e 8 esercizi pubblici, segnalate in stato di libertà 4 persone, ritirate 4 patenti di guida ed elevate 3 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, una persona segnalata al prefetto di Padova per uso di sostanza stupefacente.

Il dettaglio

Nel corso del servizio i militari hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza di alcool: un cittadino italiano 48enne residente ad Este risultato positivo al test alcolemico con tasso pari a 2,17 g/lt oltre quattro volte il limite consentito dal Codice della Strada. Inevitabile il ritiro della patente. Un cittadino italiano 35enne residente a Mestrino risultato positivo al test alcolemico con tasso pari a 1,24 g/lt. Anche per lui è scattato il ritiro del documento di guida. Un automobilista di 51 anni di Montagnana, che all'alcoltest ha fatto registrare una positività di 1,70 g/lt. Contestualmente ha perso la patente. E' stato invece denunciato alla Procura della Repubblica di Padova e segnalato al prefetto di Padova per guida in stato di alterazione psicofisica un cittadino di 21 anni di Este. I militari durante gli accertamenti, infatti, avvicinandosi all’autovettura del giovane oltre a sentire il forte odore di marijuana hanno rinvenuto nel sedile lato passeggero un cellophane contenente residui di sostanza. Per un po' il giovane non potrà mettersi al volante di un'auto. Sono risultati, infine, tutti regolari i controlli effettuati negli 8 esercizi pubblici ubicati a Megliadino San Fidenzio, Casale di Scodosia, Urbana ed Ospedaletto Euganeo.