Positivo all'alcol, senza patente e con l'auto non assicurata

Nel pomeriggio di ieri 14 settembre, i carabinieri della Compagnia di Este, hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto ai reati predatori, allo spaccio e legati alla sicurezza stradale. Nel corso dell’operazione sono state identificate 70 persone, controllati 38 veicoli e 4 esercizi pubblici. Sono state denunciate in stato di libertà 13 persone, ritirate 4 patenti di guida ed elevate altrettante sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Due persone sono state segnalate alla Prefettura in qualità di assuntrici di sostanze stupefacenti.

Le principali attività

A Ponso i militari della locale stazione hanno eseguito un ordine di detenzione domiciliare nei confronti di una 27enne del luogo la quale dovrà, con un cumulo di pene, saldare il suo debito con la giustizia per complessivi 2 anni, 9 mesi e 25 giorni da scontare presso la sua abitazione. I reati per cui è stata condannata sono associazione per delinquere, furto e possesso di arnesi atti allo scasso. Sono stati commessi nel 2017 tra Torino, Cagliari e Padova. A Montagnana sono stati denunciati, per rapina in concorso, due cittadini del Marocco, in Italia senza fissa dimora, rispettivamente di 24 e 36anni i quali, dopo aver immobilizzato e colpito con un pugno un 29enne, lo hanno derubato del suo telefono cellulare e sono poi fuggiti a piedi. Rintracciati nei pressi della casa cantoniera della ferrovia di Montagnana sono stati accompagnati in caserma e denunciati per rapina di rapina in concorso. A Casale di Scodosia, sono stati denunciati per tentato furto un 55enne marocchino, disoccupato con precedenti, il quale è stato sorpreso all’interno di una ditta di mobili intento a frugare nei cassetti di una scrivania. A Stanghella è stata denunciata una 40enne del posto, originaria della Romania, la quale, ai carabinieri intervenuti per sedare una lite tra lei e un suo connazionale, ha rifiutato di fornire le proprie generalità. A Este, nei guai è finito un 25enne del Marocco che non ha ottemperato all’ordine di espulsione emesso dal prefetto di Verona. A Casale di Scodosia, per uso di atto falso, è stata denunciata una 27enne della provincia di Verona che, controllata alla guida di un’automobile, ha esibito una patente di guida rumena falsa. A Este, per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, è stata denunciata una 27enne di Padova che ha effettuato prelievi in più bancomat per un importo superiore a 1.500 euro con una carta bancomat rubata. A Sant’Urbano guai con la giustizia per un 46enne della provincia di Rovigo il quale ha effettuato il prelievo di 500 euro da uno sportello bancomat con una carta bancomat di un’altra persona che ne aveva denunciato lo smarrimento. Sul fronte stupefacenti, a Casale Di Scodosia, segnalato alla Prefettura di Padova per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente un 41enne di Merlara trovato durante un controllo in possesso di 0,67 grammi di eroina.

Sicurezza stradale

A seguito dei controlli alla circolazione stradale tra Este, Borgo Veneto, Baone, Solesino e Montagnana i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà: un 31enne nato in Moldavia che stava guidando con un tasso alcolemico di 0,79 g/l. e sprovvisto di patente di guida un autoveicolo privo di copertura assicurativa. Un 55enne di Borgo Veneto, con un tasso alcolimetrico di 1,16 g/l; un 27enne nato in Romania, con un tasso di 0,84 g/l; un 26enne della provincia di Vicenza, con tasso alcolemico di 1,58 g/l; un 25enne di Solesino che, alla guida del proprio veicolo, rifiutava di sottoporsi al controllo sull’uso di sostanze stupefacenti. Lo stesso a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 0.23 grammi di marijuana e per questo è stato segnalato alla Prefettura di Padova, unitamente al passeggero, un 22enne di Solesino, trovato in possesso di 0,45 grammi di marijuana. Al primo, in via precauzionale, sono state sequestrate anche le armi regolarmente detenute.