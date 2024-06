Strage di patenti nella Bassa: 10 automobilisti nella "rete" dell'Arma

Carabinieri della Compagnia di Este più che mai attivi nelle ultime ore sul territorio di competenze per reprimere ogni forma di reato e garantire alla collettività la necessaria sicurezza. Ieri 19 giugno il servizio ha interessato i comuni di Este, Ospedaletto, Montagnana e Megliadino San Fidenzio. Utilizzati più mezzi e uomini della Compagnia con il supporto del Battaglione di Mestre. L'attività ha consentito di denunciare alla Procura di Rovigo più persone. L'intero servizi ha portato ad identificare 67 persone, controllare 47 auto e 4 esercizi commerciali. Il dato che maggiormente balza all'occhio, sono state ritirate 10 patenti di guida. In sei casi è scattata anche la denuncia. Elevate inoltre 11 contravvenzioni al Codice della Strada e sequestrati 51 grammi di droga. Il rafforzamento dei servizi di presidio del territorio è finalizzato ad offrire una risposta energica alla delittuosità contro il patrimonio ed in particolare al fenomeno dei furti in abitazione. Il comando provinciale carabinieri di Padova ha già programmato ulteriori servizi di controllo straordinario del territorio che saranno eseguiti nel corso del mese, interessando i comuni dell’intera provincia.

Il dettaglio

Sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio quattro soggetti, poiché sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente. Si tratta di una 36enne di Este con 5,33 grammi di cocaina, un grammo di marijuana e mezzo di hashish. Un 44enne marocchino residente a Monselice trovato con 13 grammi di cocaina. Un 26enne di Tribano che occultava 9,38 di cocaina. Infine un 26enne di Granze con 11,3 grammi di ketamina e 17.7 grammi di hashish. Per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere è stato denunciato un 23enne di Este, poiché sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri, contestualmente sequestrato. Un 30enne moldavo, residente a Este in violazione al divieto di accesso e lo stazionamento nelle immediate adiacenze dell’esercizio pubblico “Bar 24” di Este, emesso lo scorso 27 febbraio dal questure di Padova.

Alcol e assuntori

Per guida in stato di ebbrezza alcolica sono finiti nei guai sei soggetti compresi tra i 23 e 56 anni residenti nella Bassa Padovana, poiché sottoposti al test alcolimetrico sono risultati positivi con tasso superiore ai limiti consentiti, di cui il massimo accertato è stato 2 g/lt ovvero quattro volte il limite imposto dal Codice della Strada. Segnalati al Prefetto di Padova in qualità di assuntori: un 31enne di Santa Caterina d’Este, poiché trovato in possesso di 0,6 grammi di hashish; una minorenne di Casale di Scodosia, con 0,54 grammi di hashish, un 39enne di Ospedaletto Euganeo, con 0,94 grammi di cocaina, un 19enne di Ponso con 0,3 grammi di hashish.