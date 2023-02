Blitz dei carabinieri: sequestrata droga sintetica

Operazione antidroga messa a segno il 7 febbraio dai carabinieri della Compagnia di Este in sinergia con i colleghi di Polesella in provincia di Rovigo e l'unità cinofila di Torreglia. I militari hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dall'autorità giudiziaria di Rovigo nei confronti di un uomo di 31 anni italiano, già noto alle forze dell'ordine. Si ipotizzava che in suo possesso avesse un piccolo "tesoretto" di sostanze stupefacenti. E l'esito dell'attività ha fornito importanti riscontri. Si è arrivati in provincia di Rovigo dopo che l'attività investigativa dei militari di Este aveva portato al fermo di un padovano di 38 anni che all'esito della perquisizione è stato trovato in possesso di 4 pastiglie di ecstasy e un modico quantitativo di semi di marijuana. Da fonti confidenziali si è arrivati a Polesella come base logistica del pusher.

L'attività

Un volta giunti al domicilio dell'indagato i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a suo carico 42 pastiglie di Mdma - ecstasy e quattro buste di ketamina per complessivi 0,8 grammi. Il trentunenne è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Rovigo, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà.