Armato di accetta fa irruzione ai servizi sociali: bloccato e disarmato

Panico oggi 17 aprile in municipio ad Este. Un uomo di 67 anni qualche minuto prima delle 10 si è presentato, in evidente stato di alterazione psicofisica, allo sportello degli uffici dei Servizi Sociali, imbracciando un'accetta. Ripeteva frasi senza senso e si è subito mostrato confuso. I presenti hanno avuto il sangue freddo di non perdere la necessaria lucidità. Sono stati avvisati i soccorritori e le forze dell'ordine.

La cronaca

Secondo quanto trapelato l'esagitato avrebbe riferito allo sportello di aver avuto un alterco con la sorella e di volersi vendicare in maniera tutt'altro che pacifica. Subito dopo l'allarme a Este sono arrivati gli agenti della Polizia locale, i carabinieri della Compagnia di Este con più militari e personale medico del Suem 118. Dopo un breve conciliabolo gli operatori sono riusciti a disarmare il sessantasettenne e a renderlo inoffensivo. E' stato preso in consegna dal personale medico e trasportato in ospedale. Forze dell'ordine, amministrazione comunale e personale ospedaliero stanno valutando se procedere con un trattamento sanitario obbligatorio.