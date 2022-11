Micio si caccia in un brutto guaio: salvato dai Vigili del fuoco

Salvataggio miracoloso ieri pomeriggio, 18 novembre, in via Piave ad Este. I Vigili del Fuoco hanno tolto da una situazione che stava diventando molto pericolosa uno splendido gattino grigio.

I fatti

I residenti di un appartamento al terzo piano di un condominio di Via Piave a Este non riuscivano a crederci, sentivano un miagolio provenire dal dentro il muro della cucina. I Vigili del fuoco intervenuti dal locale distaccamento, nel pomeriggio hanno individuato il punto dove si trovava il micio e con martello e scalpello hanno forato il muro, dove all’interno passa la canna fumaria, estraendo sano e salvo il micio. Il gattino selvatico è caduto dal tetto dove evidentemente stava passeggiando liberamente e, probabilmente, incuriosito dalla canna fumaria si è infilato dentro. Avventura a lieto fine per l’animale salvato dai Vigili del fuoco, che è stato adottato dalla famiglia dove è arrivato in maniera del tutto particolare.