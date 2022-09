Ispezione alla ditta di carpenteria, pioggia di multe per il titolare

Una ditta di carpenteria di Este è finita oggi, 16 settembre, nel mirino delle forze dell'ordine che hanno effettuato tutta una serie di accertamenti. I carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro, in collaborazione con i militari dell'Arma della Compagnia di Este, durante il sopralluogo in azienda hanno scoperto tutta una serie di irregolarità. Nello specifico è stata accertata l'omissione della visita medica ai lavoratori per cui il titolare è stato denunciato. E' poi emerso che tra i lavoranti vi era un operaio che veniva impiegato in nero, senza alcun contratto. Tali irregolarità riscontrate si sono tramutate in complessivi 11mila euro di sanzioni. Verifiche di questo tipo verranno svolte in tutto il padovano, con il fermo proposito di tutelare il lavoratore e portare alla luce eventualità irregolarità commesse da datori di lavoro.