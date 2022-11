I carabinieri "rovinano" un pomeriggio di razzie a tre stranieri

Sabato 19 novembre nella zona di Este era forte il rischio che si verificassero svariati furti in appartamento e negli esercizi commerciali. Un'intuizione dell'Arma ha consentito di sventare la minaccia e di identificare tre persone sospette.

I fatti

A seguito di segnalazione da parte di cittadini i carabinieri hanno denunciato tre nomadi: un trentaduenne, un uomo di 43 e un altro di 31 anni, di cui due già noti alle forze dell'ordine. Dovranno rispondere in concorso di falsità materiale commessa da privato e possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Gli investigatori dell'Arma della Compagnia di Este hanno intercettato un auto in centro ad Este che, da un controllo alla centrale operativa, presentava le targhe alterate mediante nastro adesivo. Al volante il trentaduenne, i due complice seduti nei posti dei passeggeri.

La perquisizione

A seguito della perquisizione dell’abitacolo sono stati rinvenuti e sequestrati oggetti da scasso: un flessibile, normalmente utilizzato per forzare gli armadietti blindati, cacciaviti di notevoli dimensioni, guanti da lavoro e berrettini. Sono state contestate sanzioni sia penali che amministrative al trentaduenne perchè è stato trovato sprovvisto di patente perchè revocata. L'auto non era assicurata ed è stata sequestrata.

Il precedente

Già nei giorni scorsi, sempre i carabinieri di Este a Casale di Scodosia, in serata, hanno intercettato un’autovettura con targhe alterate che procedeva speditamente con tre uomini a bordo, omettendo di fermarsi all’alt imposto dai militari. Il veicolo, che veniva inseguito e tallonato dalla gazzella dell’Arma, è finito fuori strada schiantandosi contro il muro di cinta di un casale agricolo. I tre occupanti nell'occasione sono riusciti a far perdere le proprie tracce. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro numerosi arnesi da scasso e alcuni preziosi ed un orologio, asportati poco prima in un comune della bassa padovana. In entrambi i casi, l’intervento dei militari dell’Arma ha sicuramente scongiurato la consumazione di altri furti e rapine. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rovigo. I due episodi non sono tra loro collegati, si ipotizza che siano due batterie diverse, comunque vicine al mondo dei nomadi.