Latitante catturato mentre è al bar a bere un aperitivo

Ieri 7 febbraio nel corso di un’operazione congiunta i carabinieri della Compagnia di Este e i colleghi della Compagnia Gravina di Catania, hanno arrestato un cittadino italiano di 37 anni pregiudicato per reati contro il patrimonio, già residente nell’estense, colpito da un mandato di cattura emesso nell’agosto del 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia che prevede l’espiazione di una pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione, a seguito di un cumulo pene per vari reati commessi dal 2017 al 2019 in Este e Ospedaletto Euganeo.

La vicenda

L’uomo, nel marzo 2017 si è reso protagonista di un’aggressione con rapina del telefono cellulare ad un barista estense, mentre nell’agosto del 2019 è stato arrestato in flagranza di reato di estorsione, per avere richiesto una somma di denaro ad un conoscente minacciando di divulgare un filmato intimo che lo riguardava. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Este, a conclusione di accurate ed ininterrotte indagini tese a rintracciare il latitante, che dal 2022 aveva fatto perdere le proprie tracce,

sono riusciti ad individuarlo nella zona di Catania, dove l'indagato aveva preso il domicilio da qualche tempo. Avuta la certezza che si trattasse della persona ricercata, hanno segnalato la sua presenza nella zona etnea ai colleghi del posto che nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto il ricercato mente si trovava all’interno di un esercizio pubblico della zona. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania per scontare la pena.