Lutto nel mondo della scienza: è morto Stefano Debei

Un grave lutto ha colpito il mondo della scienza. All'età di 57 anni è morto Stefano Debei. Il decesso è sopraggiunto dopo che lo studioso ha lottato a lungo contro una malattia che non gli ha dato scampo. Originario di Este, il cinquantasettenne era docente ordinario di Misure meccaniche e termiche al Dipartimento di Ingegneria industriale del Bo a Padova e direttore del Cisas. E' stato uno degli scienziati più illustri nel suo campo di studi, è stato responsabile tecnico di Wac, un telescopio Osiris a bordo della missione Esa di Rosetta. E' stato responsabile anche di Janus, il telescopio montato sulla missione "Juice", sempre dell'Esa, per visitare le lune di Giove. È stato autore di più di 300 articoli pubblicati in riviste internazionali con reviewer e in Proceedings di congressi internazionali con reviewer. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto colleghi docenti, allievi e tutti coloro che nel corso degli anni l'hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali. Stefano Debei amava le stelle, era considerato un'eccellenza. Lascia in tutti gli appassionati un vuoto incolmabile.