L'azienda polacca colpita dai missili parla padovano

Nella tragedia avvenuta in Polonia, più precisamente a Setniki, c'è una buona fetta di Padova coinvolta. L'azienda agricola colpita dai missili, ieri 15 novembre, infatti, è per un cinquanta per cento veneta. Due le persone che hanno perso la vita. L'azienda agricola colpita è la Agrocom, presente in Polonia da oltre trent'anni. E' specializzata nella coltivazione del grano e del mais.

Il fondatore è di Este

Il fondatore dell'azienda e attuale vicepresidente è Federico Viola originario di Este. Può contare su un socio del Polesine. E' stato lui stesso a raccontare come due dei suoi dipendenti siano morti nei campi, colpiti dalle schegge dei missili. Due persone stimate e apprezzate da tutti di 59 e 62 anni che sono uscite di casa per andare a lavorare la terra e non sono più rientrati dai loro cari.

I fatti

L'esplosione che ha ucciso due padri di famiglia ha investito l'impianto di essicazione di cereali. Ora l'azienda si trova sotto sequestro in attesa di chiudere tutte le indagini. Nei minuti che hanno seguito l'esplosione nel paese polacco è scattata la psicosi che il territorio fosse sotto attacco. Soltanto con il passare delle ore l'allarme è rientrato e si è capito che la tragedia è stata provocata da un drammatico errore.