Con l'ascia aveva seminato il panico ai servizi sociali: morto due giorni dopo in ospedale

Lunedì mattina, 17 aprile, si è reso protagonista di un episodio inquietante. Si è presentato allo sportello dei Servizi sociali di Este armato di ascia. Aveva un appuntamento con le dipendenti, ma di fatto all'incontro è giunto alterato e soprattutto con propositi tutt'altro che tranquilli. In vicolo Mezzaluna sono subito arrivati i carabinieri e il personale medico del Suem 118. L'uomo, Moreno Formaggio di 67 anni, è stato convinto a gettare a terra l'arma, poi è stato affidato alle cure dei sanitari che l'hanno trasportato in ospedale a Schiavonia per il ricovero in Psichiatria.

La morte

Mercoledì mattina, 19 aprile il sessantasettenne è deceduto in ospedale. La Procura di Rovigo vuole fare chiarezza sull'improvviso decesso e ha ordinato l'autopsia sul corpo di Moreno Formaggio. L'uomo soffriva di precedenti patologie, ma il decesso è arrivato improvviso e senza una spiegazione concreta. L'uomo lascia nello strazio la sorella Elena e il fratello Massimo. Viveva in via Gherardini da solo in un appartamento. La notizia si è sparsa ieri pomeriggio nella frazione di Este lasciando senza parole tutti coloro che conoscevano il sessantasettenne.