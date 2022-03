Nuovi contenitori per il conferimento di pile e batterie scariche

Le batterie e le pile, o accumulatori, sono disciplinati da apposita normativa: se esausti, costituiscono un rifiuto particolarmente dannoso per l’ambiente e per la salute. Per tale motivo risulta fondamentale la loro corretta gestione e smaltimento. Infatti, le batterie esauste sono classificate fra i “rifiuti pericolosi”, ed in quanto tali sono soggetti ad adempimenti ed obblighi gestionali particolarmente stringenti.

Contenitori

Le pile e batterie scariche - a stilo, rettangolari, quadrate, tonde, ricaricabili - sono oggetto di raccolta dedicata e possono essere ritirate anche dai rivenditori stessi. Recentemente sono stati posizionati e disponibili contenitori comunali dedicati collocati in luoghi pubblici di passaggio, precisamente in prossimità delle farmacie, a servizio dei cittadini per il conferimento delle proprie batterie o pile.

Dove

Ecco dove saranno situati gli apposiiti contenitori: Piazza Maggiore – fronte uscita Municipio; via Pr. Umberto – farmacia Mantovanelli, fronte contenitore farmaci scaduti; via Deserto – farmacia Atheste snc, limitrofa contenitori farmaci scaduti; via A. Lincoln (PEEP) – all’inizio dell’area pedonale; via Salute - farmacia Levorato, vicino contenitore farmaci scaduti; via Cavour - farmacia Pedrazzoli, fronte contenitore farmaci scadutie via Porta Vecchia - Farmacia Portavecchia, vicino strisce pedonali. Ad Este, in via Degli Artigiani civ. 21, è disponibile l’Ecocentro con un contenitore dedicato RAEE in cui si possono conferire pile, lampadine e piccoli rifiuti elettrici ed elettronici.