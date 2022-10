Task force dell'Arma: sequestrata droga, chiuso un autolavaggio e denunciato il gestore

Operazione strade sicure a Este e nei comuni limitrofi. Ieri 18 ottobre i carabineri della Compagnia do Este con la collaborazione dei colleghi del S.I.O. del IV Battaglione Veneto di Mestre hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori. Sotto la lente d'ingrandimento la SS 16 Adriatica e la SR 10 Padana Inferiore.

I numeri

I militari hanno effettuato due posti di blocco e vari posti di controllo. Sono stati contrallati 35 veicoli e sono state identificate 51 persone tra cui diversi volti noti alle forze dell'ordine. Un'automobilista si è visto ritirare la patente di guida in quanto guidava con documento straniero non convertito. Il servizio è stato esteso anche ai luoghi di aggregazione giovanile nelle immediate vicinanze delle scuole di Este. Sono stati sequestrati 11 grammi tra hashish ed eroina e sono state segnalate alla Prefettura di Padova cinque persone perchè assuntori di droga. Tra questi anche un minorenne. Con il personale dell'Arma del Nil di Padova è stata controllata anche un'attività di autolavaggio di veicoli. Ebbene, il titolare è stato denunciato alla Procura di Rovigo per violazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro. Questo ha comportato l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale.