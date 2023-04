Il furgone carico di rame: nei guai marito e moglie

Durante un posto di controllo i militari si sono imbattuti in un furgone. Il carico di rame non è passato inosservato ieri, 1 aprile, ad una pattuglia dei carabinieri. Inevitabile l'alt al conducente. Nei guai in centro ad Este sono finiti marito e moglie nomadi domiciliati in un campo di Padova.

Cosa è successo

I carabinieri della Radiomobile di Este, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale hanno imposto l'alt ad un furgone cassonato. Il mezzo trasportava rame, sia puro che nella forma di cavi elettrici ricoperti di gomma, del peso totale di 570 chili, sprovvisto della prevista autorizzazione. Il tutto è stato sequestrato. Sono in corso accertamenti sulla provenienza del materiale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Il conducente e il passeggero, marito e moglie, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Rovigo.