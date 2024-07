Abbandona i vestiti dopo la rapina alla sala slot: i Ris lo incastrano

Oltre sei mesi di indagini serrate, ma alla fine il bandito solitario che ha assaltato la sala slot amato di coltello è stato identificato. A tradirlo i vestiti utilizzati per il colpo e subito dopo abbandonati. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Este, ad inizio luglio, a conclusione di ininterrotte indagini avviate nel mese di dicembre 2023, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo un cittadino italiano 57enne, domiciliato a Monselice, ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, di rapina aggravata consumata il 28 dicembre 2023, presso la sala slot “Las Vegas” di Este.

Cosa è successo e le indagini

Nel pomeriggio del 28 dicembre 2023, un rapinatore solitario armato di coltello, con viso parzialmente travisato, ha fatto irruzione all’interno della sala slot, intimando alla proprietaria di consegnare l’incasso della giornata per un bottino di mille euro. Poi è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo dell'emergenza sono intervenuti militari del Norm di Este, che, oltre a raccogliere la denuncia, hanno acquisito le immagini della videosorveglianza del locale e di altri esercizi situati nelle vicinanze, riuscendo a focalizzare il viso del rapinatore e gli abiti che vestiva. Il sopralluogo eseguito nelle vicinanze della sala slot ha permesso di rinvenire alcuni capi di abbigliamento abbandonati dal rapinatore in particolare un giubbotto, un berretto di lana ed una sciarpa che, sequestrati, sono stati inviati al Ris di Parma per le analisi biologiche. Inoltre, gli investigatori dell'Arma, nelle settimane successive, hanno pattugliato le sale slot della bassa padovana, riuscendo a individuare e poi identificare a Monselice, un uomo molto somigliante al rapinatore ricercato al quale successivamente, nel corso di una perquisizione, sono state sequestrate le scarpe, che sono risultate identiche a quelle utilizzate dal rapinatore. L’esame delle analisi morfologiche dei caratteri somatici e quelle biologiche sul dna eseguite dal Ris di Parma, hanno dato esito positivo, confermando gli elementi probatori raccolti dai militari del nucleo operativo.