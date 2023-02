Nel cortile della scuola un ricordo struggente di Edoardo Zattin

Ieri, 27 febbraio, all'istituto Atestino dove Edoardo Zattin studiava, si è celebrato un momento di ricordo del diciottenne morto per un improvviso malore mentre si allenava in palestra. Esercitava un corso di boxe, senza combattimenti, ma solo per crearsi una struttura fisica, diventare uomo, crescere in un ambiente sano con i principi che solo la "nobl art" è in grado di donare.

Il ricordo del padre

Agli studenti presenti in religioso silenzio, papà Enrico ha detto: «Quando rientrate a casa da scuola abbracciate i vostri cari e date loro un bacio, Edoardo lo faceva sempre». Parole che hanno fatto venire i brividi tra i presenti e che hanno provocato uno scrosciante e commosso applauso. All'evento, voluto fortemente dalla famiglia hanno partecipato centinaia di ragazzi e insegnanti. Presenti anche esponenti della palestra Iron Dojo di Monselice che Edoardo frequentava e dove venerdì scorso nel tardo pomeriggio si è sentito male.

Indagini

Il pubblico ministero Maria D'Arpa ha aperto un fascicolo su questa morte improvvisa. L'ipotesi di reato ventilata è morte come conseguenza di un altro reato. Nessun nome risulta sul registro degli indagati. L'autopsia farà definitivamente chiarezza sull'ennesima morte di un giovane sano, con grande voglia di vivere, studente modello, innamorato dello sport e della sua famiglia.