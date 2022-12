Incidente all'ora di pranzo: due feriti e traffico in tilt

Incidente stradale oggi, 13 dicembre, alle 13,30 in via Deserto ad Este. Il bilancio è di due feriti che non versano in pericolo di vita.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine si sono scontrate due auto ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Non si esclude la banale disattenzione, ma anche una mancata precedenza. La situazione più preoccupante ha riguardato una donna di 55 anni che per uscire dall'abitacolo ha necessitato dell'ausilio dei Vigili del fuoco arrivati in via Deserto subito dopo la segnalazione. Una volta estratta dalle lamiere la donna è stata affidata alle cure dei sanitari che l'hanno trasportata in ospedale. Al pronto soccorso è stato portato anche l'altro conducente. Per loro, come da prassi sono stati eseguiti accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri, mentre gli agenti della Polizia locale si sono occupati della viabilità. La situazione è tornata alla normalità verso le 15. Disagi al traffico importanti.