Guardia di finanza nella sede amministrativa di Etra Spa a Cittadella

«Nei giorni scorsi il nucleo di polizia economica-finanziaria della guardia di finanza di Vicenza si è recato nella sede amministrativa di Etra Spa, in via del Telarolo a Cittadella»: inizia con queste parole la nota stampa inviata dalla stessa Etra per comunicare la "visita" dei Baschi Verdi.

Etra

Come specificano da Etra «l’accesso, su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza nell’ambito di un procedimento a carico di ignoti, si è concluso con l’acquisizione di documentazione relativa alla selezione e alla gestione del personale dipendente di Etra Spa. In un clima di massima collaborazione, la Società ha fornito il materiale e le informazioni richiesti ed è rimasta a disposizione per eventuali necessità future, nella consapevolezza di avere sempre operato nel pieno rispetto della normativa e delle procedure vigenti. La società esprime la massima fiducia nei confronti delle autorità inquirenti, già in precedenza interessate da specifiche iniziative dell’attuale Governance della Società stessa, in un’ottica di massima trasparenza, finalizzate proprio a fare luce su talune vicende riguardanti alcuni dipendenti di Etra Spa».