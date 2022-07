Etra replica all'amministrazione di Montegrotto

L'amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha segnalato con fermezza quanto non fosse soddisfatta delle pulizie delle strade effettuate da Etra dopo il fortunale abbatutosi sull'intera area una decina di giorni fa.

Etra

La multi - utility ha voluto così replicare: «Etra ha organizzato ed effettuato un servizio straordinario già nei giorni successivi agli eventi atmosferici come da richiesta in tutte le vie indicata dal Comune di Montegrotto. Contestualmente gli addetti hanno provveduto ad effettuare uscite straordinarie in tutti i Comuni dei Colli, dando risposta immediata anche in territori dove le convenzioni in essere non prevedono lo spazzamento. Si è data priorità alle vie segnalate dal Comune pianificando gli interventi di spazzamento quanto prima, ricorrendo anche a una ditta esterna, che interverrà nel pomeriggio odierno per il completamento delle due sole vie mancanti tra cui via Siesalunga».