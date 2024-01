Evade dai domiciliari per spacciare: arrestato

E' stato arrestato due volte in meno di 24 ore. Probabilmente non un record ma il 49enne di Anguillara Veneta, già noto alle forze dell’ordine ci ha certo messo del suo. L'uomo infatti era stato arrestato, presso un parco pubblico di Conselve, una prima volta nel pomeriggio del 18 dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti .

A seguito dell’arresto l’uomo era stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo previsto per il giorno seguente. Ma l’indomani, quando i militari sin son presentati a casa sua per condurlo davanti al Giudice, l’uomo non era presente in casa. Cercato, venivano trovato e fermato a Casalserugo, cpn in possesso di 16 grammi di eroina. Per l’uomo sono scattate nuovamente le manette e dovrà rispondere oltre che del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio anche di evasione.