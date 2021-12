La passeggiata serale costa cara: 34enne passa dai domiciliari al carcere

Non ha rispettato gli arresti domiciliari e per questo è tornata in carcere. L’accusa è di evasione.

Il fatto

Nel pomeriggio di mercoledì 1 dicembre i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno arrestato per evasione una donna di 34 anni. Era agli arresti domiciliari fino ad aprile ma la sera precedente all’arresto i carabinieri l’hanno vista fuori casa senza permesso. È tornata in carcere.