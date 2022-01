Evade dai domiciliari per far visita a un amico: 81enne denunciato

Aveva voglia di andare a trovare un amico e così ha fatto. Ma ha trascurato giusto un “dettaglio”: è agli arresti domiciliari e ora l’accusa è di evasione.

Il fatto

Nella mattinata di mercoledì 5 gennaio un 81enne di Saonara è stato denunciato per evasione. L’anziano si trova ai domiciliari dal 2015 e finirà di scontare la pena nel 2025 per una serie di reati, dalla ricettazione ai furti allo spaccio. Quella mattina i carabinieri di Legnaro sono andati a fare un controllo e non hanno trovato l’81enne in casa. Lo hanno rintracciato poco dopo in un’altra abitazione, sempre a Saonara, e lo hanno riportato a casa. Resterà ai domiciliari.