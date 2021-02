Evade dai domiciliari e percorre 60 chilometri per fare una rapina: 33enne arrestata

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Una donna agli arresti domiciliari è uscita per andare a rapinare un negozio di elettronica.

La rapina

Nel tardo pomeriggio di martedì 23 febbraio una 33enne di Terrazzo (Verona) è uscita di casa nonostante fosse agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. E ha fatto un bel po’ di strada per arrivare a Padova, probabilmente pensando di rischiare meno in una città diversa. È entrata al negozio Mediaworld di via Venezia e ha cercato di rubare un telefono da 350 euro. Ma l’addetto alla vigilanza non l’ha lasciata scappare e ha cercato di bloccarla. La donna, per tutta risposta, lo ha aggredito per scappare causandogli diverse lesioni. I carabinieri l’hanno arrestata per evasione e rapina impropria, riportandola poi a casa di nuovo agli arresti domiciliari.