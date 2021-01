Fiocco rosa all'ospedale di Camposampiero: è una bimba la prima nata del 2021

Alla fine l'ha spuntata Evelyn: questo il nome della prima bimba venuta alla luce nel 2021 negli ospedali della provincia padovana.

Evelyn (tenuta in braccio nella foto da mamma Mihaela Madalina) è nata alle ore 2.49 di venerdì primo gennaio all'ospedale di Camposampiero e pesa 3.380 grammi per 50 centimetri di lunghezza. Gli ultimi due bimbi venuti al mondo nel 2021 sono invece Marco, nato all’Ospedale di Cittadella alle 11.45 con un peso di 4.040 gr per 54 cm di lunghezza, e Isabel, nata all’Ospedale Madre Teresa di Calcutta (Schiavonia) alle 15.21 con un peso di 3.474 grammi e 51 cm di lunghezza. Il 2020 si è concluso con un totale di 2.817 bimbi nati nell’Ulss 6 Euganea: 1.152 all’Ospedale di Camposampiero, 1.061 all’Ospedale di Cittadella e 604 presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud (Schiavonia).