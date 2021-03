L'8 marzo di EvyRein: un'opera per sensibilizzare sul dramma della tratta

Evyrein è ritornato, a pochissimi giorni dalla seconda apparizione del suo discusso Santo, con un nuovo messaggio. Questa volta il soggetto della sua opera è una prostituta con in mano un mazzo di mimose. Stivali rossi, short cortissimi e una maglia con la scritta “ Only God can judge me” ( solo Dio mi può giudicare ) e due mani giunte in preghiera. Il tutto su un tappeto di mimose vere, installate dall’artista per terra.

L'opera è dalla notte del 7 marzo visibile in centro, in piazza Capitaniato, e all'Arcella sul ponte di via Dalmazia. .