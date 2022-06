Ex Rio d’Oro: il comune sigla la convenzione

La casa di riposo convenzionata con l’Ulss 6 Euganea che sorgerà dopo l’abbattimento dell’hotel Rio d’Oro avrà un edificio a disposizione dell’amministrazione comunale per servizi ai cittadini, costruito da Namira Sgr, la società che costruirà la casa di riposo. E’ quanto prevede la convezione firmata nei giorni scorsi tra l’amministrazione comunale e Namira Sgr Pa.

Destinazione

Come compenso per il cambio di destinazione d’uso, Namira si impegna a progettare e edificare con ogni onere tecnico un edificio a destinazione pubblica direzionale di 261 metri quadri che verrà ceduto a titolo gratuito al Comune. Namira si impegna inoltre alla manutenzione in perpetuo delle aree gravate dalla servite di passaggio di uso pubblico e a corrispondere al Comune 261 mila euro quali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. «L’edificio comunale - spiega l’assessore alla Programmazione territoriale Luca Fanton - sarà composto da 6 ambulatori medici, bagni e una sala d’attesa. Ci saranno parcheggi per gli utenti e un ingresso dedicato. Con questa convenzione ci sono ora tutte le condizioni per iniziare la demolizione dell’ex hotel Rio d’Oro».

Polizza

Namira dovrà iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del titolo SUAP relativo alla RSA, concluderli entro 3 anni e dare avvio al servizio di ospitalità degli utenti entro 30 giorni dal termine dei lavori. A garanzia di questa tempistica Namira ha costituito e consegnato al Comune di Montegrotto Terme una polizza di un milione di euro. Altra polizza di quasi mezzo milione di euro è stata consegnata a garanzia della presentazione del progetto, della realizzazione e della cessione a titolo gratuito al Comune dell’edificio a destinazione direzionale.

Accordo

L’accordo prevede che ci sia un’ulteriore convenzione di gestione per regolamentare i servizi sociali ma ne fissa già i paletti: priorità ai cittadini residenti nella selezione del personale della RSA e 12 posti letto riservati a persone segnalate dai Servizi sociali del Comune con una riduzione della quota alberghiera.