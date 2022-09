Il 18 settembre va giù l'ex Rio d'Oro, due postazioni per assistere all'abbattimento

Il piano è pronto e la data è fissata: l’ex hotel Rio d’Oro, all’ingresso di Montegrotto Terme, domenica 18 settembre in un orario compreso tra le 10 e le 13 verrà raso al suolo attraverso l’uso di esplosivi ad opera della società Superbeton coadiuvata da Siag, la stessa che ha eseguito la demolizione del ponte Morandi di Genova, e da So.ra.co servizi per la gestione.

Ulss

In una riunione in Comune sono stati presentati tutti i documenti relativi alle bonifica del sito certificata dall’Ulss. La ditta incaricata ha speso per bonificare l’ex albergo da amianto e derivati oltre un milione di euro. Il manufatto è ora pronto per essere fatto brillare in sicurezza anche dal punto di vista ambientale.

Superbeton

Il piano predisposto dalla polizia locale in accordo con Superbeton del gruppo Grigolin che costruirà la nuova struttura prevede una zona A e una zona B intorno all’albergo i cui residenti verranno visitati nei prossimi giorni, informati del programma e della necessità di allontanarsi da casa durante le operazioni. Per le abitazioni verranno predisposte le necessarie protezioni per evitare possibili danni. Per i cittadini coinvolti verrà allestito un centro di raccolta presso il centro Gino Strada di via Diocleziana dove il gruppo Grigolin metterà anche a disposizione un rinfresco. Gli accordi stipulati prevedono che per operazioni relative all'abbattimento dell'edificio il Comune sia sollevato da ogni responsabilità, ed eventuali danni verranno coperti da assicurazione.

Vista

«Per i cittadini - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - sia quelli residenti nell’area sia tutti gli altri interessati verranno anche allestiti due punti panoramici per assistere al brillamento: un sarà in piazza Mercato, e uno da villa Draghi dove l’esplosione sarà visibile dall’alto», Nell’area inizierà nei prossimi mesi la costruzione della nuova casa di riposo convenzionata con l’Ulss.