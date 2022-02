L'ex villa di Freddy venduta a una donna ungherese

Dopo diverse aste andate a vuoto dove non si è di fatto riusciti a chiudere anche a fronte di delle offerte, finalmente si chiude un altro doloroso capitolo della vicenda di Isabella Noventa. Il fratello Paolo infatti è finalmente riuscito a trovare un acquirente e a vendere la casa a una donna ungherese.

Risarcimento

La villetta di via Sabbioni non è noto a quanto sia stata ceduta e neppure si conosce l'identità dell'acquirente. Per quell'omicidio furono arrestati il padovano Freddy Sorgato, oramai ex proprietario della villa, sua sorella Debora ed Emanuela Cacco. La casa è stata ricevuta dal fratello Paolo come forma di risarcimento.