"Extinction rebellion", bloccata via Venezia per protestare contro i cambiamenti climatici

Hanno occupato via Venezia, ostruendo il passaggio delle auto esibendo degli striscioni dal messaggio inequivocabile. Per gli attivisti questa è l'ultima generazione prima di quello che definiscono "collasso climatico". L'azione, che evidentemente ha comportato il temporaneo blocco del traffico, non era autorizzata così è intervenuta la Digos.

Resistenza passiva

I quattro attivisti che esponevano gli striscioni e di fatto bloccavano anche la strada, alla richiesta di liberare il manto stradale, hanno opposto resistenza passiva e pertanto sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito. A margine delle attività, i quattro sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di blocco stradale, interruzione di pubblico servizio e manifestazione non preavvisata.