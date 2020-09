L'ansia evidente lo ha tradito ed è scattato il controllo: denunciato per false attestazioni

Lo ha tradito l’ansia che emanavano i suoi gesti alla vista dei poliziotti. E il suo tentativo di cavarsela lo ha fatto finire in guai ancora peggiori.

Il fatto

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 agosto un 21enne tunisino è stato notato dalla polizia su via Aspetti. Quando ha visto gli agenti si è subito innervosito e questo ha destato dei sospetti. Il ragazzo non aveva documenti e una volta in questura ha dato generalità false. È scattata la denuncia per false attestazioni a pubblico ufficiale e poi è stato accompagnato al centro di permanenza rimpatri di Gorizia.