Prima dà un nome falso, poi cerca di scappare: 25enne arrestato dai carabinieri

Prima ha dato un nome falso e poi si è dimenato cercando di scappare. Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Prato della Valle.

I fatti

Nella tarda serata di mercoledì 9 settembre, intorno alle 23, i carabinieri hanno fermato un tunisino di 25 anni senza fissa dimora, in piazza De Gasperi. Inizialmente il ragazzo ha dato un nome falso e poi ha opposto resistenza all’arresto. È stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio perché addosso aveva un grammo di cocaina. È stato portato in carcere.