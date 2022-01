Arrestato per aver dato un nome falso, minaccia di farsi del male: 26enne nei guai

Ha dato un nome falso e per l’identificazione è stato portato in caserma. Quando ha saputo di essere stato arrestato, ha minacciato di farsi del male.

Il fatto

Mercoledì 12 gennaio i carabinieri hanno fermato alla stazione ferroviaria di Cittadella un 26enne tunisino. Il ragazzo, senza fissa dimora e con precedenti, non aveva con sé i documenti e ha dato un falso nome sperando che i militari non lo riconoscessero. È stato portato in caserma e quando ha saputo di essere in stato di arresto per false dichiarazioni sulla propria identità personale ha dato di matto. Si è agitato e ha minacciato di farsi del male. Il 26enne è stato portato in carcere e si è aggiunta l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.