Fermato per un controllo, dà un nome falso: 20enne arrestato

I carabinieri lo hanno notato in Prato della Valle e lo hanno fermato per un controllo. Il giovane, però, ha mentito sulla sua identità e questo gli è costato l'arresto

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 22 giugno i carabinieri del Norm della compagnia cittadina hanno arrestato per false attestazioni sull’identità personale un 20enne marocchino senza fissa dimora. I militari hanno visto il giovane in Prato della Valle e durante il controllo il 20enne ha dato un nome falso. Ma i carabinieri sono riusciti a identificarlo e scoprire che il ragazzo non la raccontava giusta.