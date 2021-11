La famiglia Tindaci non si arrende e porta il caso alla Corte Europea: «Basta. Ora serve un giudice imparziale»

«Sulla cintura del conducente, il Dna, è dimostrato, non appartiene a Mattia Tindaci, ma è come se questo elemento non esistesse. Non ha avuto nessun peso questa prova scientifica, la perizia del Dna. Poi c’è la questione della fotografia. Di tutte quelle scattate quella sera del 5 aprile 2005, l’unica che non si trova o che nel disco dove erano state salvate, è danneggiata, è quella dove si mostra chi era alla guida. La versione digitale danneggiata, la copia cartacea, sparita. E’ stata buttata, sostiene un poliziotto di Treviso, perché c’era poco spazio e il faldone era troppo voluminoso». L’avvocato Francesca Tolomei segue la famiglia Tindaci da tredici anni, in una a tratti surreale battaglia legale. Dove alcune prove scompaiono e altre non vengono prese in considerazione. Ma non c’è solo questo.

Fatti

La storia, drammatica, la si conosce perché una di quelle che segna per sempre una città. E la si ricorda per l’unico fatto che di questa vicenda è incontrovertibile, ossia che quella sera del 5 aprile 2005 in uno spaventoso schianto in auto, muoiono tre ragazzi. Uno è appunto Mattia Tindaci e gli altri due sono i fratelli De Leo, Vittorio e Nicola. Si salvano, Francesca e Alessandro. Entrambi feriti, lui in modo più grave, se la caveranno. Appartengono tutti a famiglie importanti della città. I fratelli De Leo sono i figli di un importante psichiatra, di fama internazionale. Fino a qui, come detto, i fatti certi. Poi cominciano le indagini e queste, che chiarire, alimentano ancora più dubbi su cosa sia davvero accaduto e soprattutto chi fosse alla guida. Francesca Volpe ha patteggiato in primo grado assumendosi la responsabilità del fatto che ha ceduto la guida a qualcuno senza patente l’auto del padre, Antonio Volpe, anche lui noto chirurgo ortopedico. Ma Francesca, particolare non da poco, è anche figlia di un’importante giudice penale del tribunale di Venezia, Marta Paccagnella. E proprio il fatto che a occuparsi di questa indagine siano giudici della stessa Venezia o comunque veneti, quindi colleghi in certo qual modo della Paccagnella, ha creato, diciamo così, un certo malcontento nella famiglia Tindaci.

Dubbi

A parte il patteggiamento della giovane, il giudice monocratico stabilì che era uno dei tre giovani morti a guidare, ma non si sapeva chi. Che il dna scagionasse Mattia Tindaci non si è quindi tenuto conto. La corte d’appello di Venezia aveva manifestato interesse a fare confrontare i vari Dna, ma poi invece com’è andata lo spiega sempre l’avvocato Tolomei: «Nell’ultimo appello il giudice ha detto che la corte era orientata a proseguire l’istruttoria e la sera ha prodotto la sentenza. Ma io non avevo mai visto una cosa così. E’ verbalizzato, l’ha detto un giudice in un’aula di tribunale. Eppure la sera stessa, quello stesso giudice, leggeva la sentenza. Che noi abbiamo impugnato, evidentemente». Poi c’è il caso delle fotografie sparite o danneggiate, che poi è una ma quella decisiva. La foto che ritrae chi fosse alla guida. In tutte le sentenze civili sia la questione Dna che quella delle foto sembra non esistere, quindi si archivia.

Europa

Ma i Tindaci non ci stanno e insistono, tramite i loro legali chiedono la revisione dei processi e lo fanno presso la Corte europea. A decidere se sarà possibile fare questo passo sarà la Cassazione. Quale elemento potrebbe far arrivare in Europa questo caso? A decidere questi processi sono tutti giudici dello stesso distretto in cui opera la giudice, anzi ora ex giudice, Marta Paccagnella. «Abbiamo impugnato in Cassazione per diversi motivi ponendo la questione per la prima volta della compatibilità della normativa italiana con quella europea che tutela l'imparzialità del Giudice e diritto ad un equo processo nella parte in cui consente che vengano celebrati processi nello stesso distretto di Corte d'appello dove opera un collega magistrato coinvolto nella vicenda e che in questo caso era membro del consiglio giudiziario che valuta la carriera e la professionalità dei colleghi. La Corte di Cassazione dovrà valutare se sottoporre la questione alla Corte di Giustizia Europea. E’ una questione che va al di là del nostro caso, nello specifico invece non si può non dire che le indagini sono state lacunose, prove scomparse e un sacco di altre anomalie, dal procedimento penale in poi. Se si fosse individuata un’altra persona ci sarebbero state altre conseguenze sia dal punto di vista penale che civile e sarebbe cambiato tutto anche dal punto di vista dei risarcimenti. Ma quando sentiamo che il dischetto con le foto è scoppiato e fatalmente solo una immagine non si vede e le altre sì, a noi pare incredibile. Poi c’è la storia del fascicolo ingombrante. Non ci sono troppi commenti da fare, che ci sia qualcosa che non quadra a noi pare evidente». E se la Cassazione decide che non ci sono i requisiti per rivolgersi alla corte europea? «Ce ne sono due di ricorsi, quindi deve dire no a entrambi. E motivare. E comunque siamo pronti a rivolgerci direttamente alla corte europea anche a fronte di un diniego».