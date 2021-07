Sorpreso con un farmaco oppioide senza ricetta: 37enne arrestato

Sedici compresse di un potente analgesico che può creare dipendenza. E niente ricetta. Un 37enne è stato arrestato.

Il fatto

Nella serata di mercoledì 28 luglio i carabinieri del Norm di Padova hanno notato in via Trieste un 37enne nigeriano senza fissa dimora. L’uomo si muoveva con fare sospetto e i militari hanno deciso di perquisirlo: sono spuntate 16 compresse di Tapentadol, un farmaco oppioide usato come analgesico che però può creare dipendenza. Perciò serve la ricetta del medico che il 37enne non aveva. Arrestato, è stato condannato a 3 mesi di reclusione (pena sospesa) e 1.500 euro di multa.