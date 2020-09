Fascine di marijuana poste ad essiccare in un casolare: il ritrovamento dei carabinieri

Quale luogo migliore di un casolare abbandonato per far essiccare in tutta tranquillità la marijuana? Le fascine sono state trovate dai carabinieri di Monselice.

Il fatto

Nella tarda serata di giovedì 3 settembre i carabinieri hanno trovato cinque fascine di piante di marijuana poste ad essiccare. Si trovavano in un casolare in disuso a San Pietro Viminario in via dei Benedettini. Gli arbusti sono stati sequestrati.