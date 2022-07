Fatto brillare, addio al vecchio ponte di Curtarolo

Avvrebbe dovuto "esplodere" il 24 giugno, poi si è deciso di rinviare al 2 luglio. Così intorno alle 11 e 30 del mattino, la struttura si è polverizzata dopo un notevole botto provocato dall'esplosivo che è stato sistemato sul vechhio sito. Quel che è rimassto in realtà perché si era già lavorato sodo per ridurne la massa. Per qualche ora il traffico è stato bloccato e deviato