Catturato dalla polizia 62enne condannato per favoreggiamento della prostituzione

È stato rintracciato e catturato un 62enne colpevole di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A trovarlo sono stati gli agenti della Squadra mobile.

La vicenda

Lunedì 21 dicembre i poliziotti della sezione criminalità straniera della Squadra mobile hanno catturato un 62enne serbo con diversi precedenti per reati contro la persona (compreso l’omicidio colposo, a seguito di un incidente provocato nel settembre 2006 a Chioggia, in stato di ebbrezza), violenza sessuale aggravata e sequestro di persona. La Corte d’Appello di Venezia lo ha dichiarato colpevole, in concorso con altri, di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione commessi nel 2006 ai danni di più vittime tra Padova, Brescia e la provincia di Venezia. Dovrà scontare 4 anni.

La cattura

Lo scorso 27 novembre una volante della questura è intervenuta in via Zacconi perché una donna aveva chiamato il 113 dicendo di essere stata minacciata dal suo inquilino. La signora dava ospitalità al 62enne che è diventato una presenza ingombrante dato che si ubriacava molto spesso. Così quella sera non ha voluto farlo entrare in casa e lui le ha detto che “le avrebbe dato fuoco”. Gli agenti si sono messi sulle sue tracce, trovandolo nel pomeriggio di lunedì 21 dicembre in via Ristori.