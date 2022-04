Le suore francescane trovano feci attorno all'altare della Chiesa di Sant'Osvaldo

Feci vicino all'altare. Le hanno trovate le suore francescane della parrocchia di Sant'Osvaldo. Le religiose le hanno trovate ieri 20 aprile e hanno avvisato immediatamente il parroco, don Gianluca Santini. Tutto sarebbe accaduto di giorno nella chiesa della traversa di via Facciolati, perché le porte vengono chiuse e riaperte alle 7 del mattino. Intorno alle 12 le suore si sono recate in chiesa per chiudere il pesante portone della chiesa di Cristo Re. «Ma chi può fare una cosa del genere? È una barbarie» hanno raccontato le suore al Mattino di Padova - La puzza era riprovevole, ma quello che non riusciamo a spiegarci è come si possa pensare di fare una cosa del genere: accanto alla chiesa c'è un bar che ha il bagno a servizio della clientela. Il patronato stesso ha le sue toilette e, se qualcuno ci avesse bussato perché aveva un'urgenza, certo gli avremmo aperto. Insomma non c'era proprio necessità di questo gesto sacrilego». Il parroco: «Sono sicuro che questa storia si chiarirà, ma non è opera dei nostri ragazzi. Non è nemmeno chiaro se fossero bisogni di persona o di animali. Una cosa del genere non era mai successa e le spiegazioni possono essere tante: dai bisogni di un cane sfuggiti all'attenzione del padrone, fino ad un'impellenza di qualcuno che si è poi vergognato».