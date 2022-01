L'albergo non chiede il Green pass, Federalberghi: «Le regole vanno rispettate»

Non chiedeva il Green pass ai clienti e faceva lavorare alla reception il padre positivo senza mascherina. Federalberghi, in merito, ha precisato che la struttura non aderisce al suo sistema e che le regole vanno rispettate.

La nota

«Apprendiamo la notizia di una struttura del padovano che è stata denunciata per epidemia colposa – si legge nella nota dell’associazione di categoria – Tenendo a precisare che la struttura in questione non aderisce al sistema Federalberghi, si ribadisce la piena e completa consapevolezza che per garantire la sicurezza degli ospiti e di tutte le maestranze impegnate nelle strutture, è necessario che in questo momento tutte le aziende del ricettivo, alberghiere, extra alberghiere, nessuna esclusa, compreso il sistema delle locazioni brevi, come anche specificato in una recente nota diffusa dalle Prefetture di Verona e Venezia, adottino comportamenti responsabili e nel totale rispetto delle regole e delle normative di legge, anche a tutela dell’immagine di tutta la categoria del sistema turistico veneto. Simili comportamenti vanno isolati e denunciati. Infine, si ribadisce la piena fiducia negli organi di polizia per il lavoro di vigilanza, di controllo e di rispetto delle normative».