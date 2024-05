Favero al pm: «Minacciava di non farmi vedere mio figlio. Ho il vuoto su cosa è successo sul cavalcavia»

«Non ricordo che Giada sia caduta dal parapetto, ricordo solo che continuava ad offendermi e ricattarmi dicendo che mi avrebbe portato via mio figlio». Lo ha detto agli inquirenti Andrea Favero affermando di avere «come un vuoto» e di non riuscire «a mentalizzare la scena» di cosa fosse accaduto a Giada Zanola che, secondo l’ipotesi dell’accusa, avrebbe ucciso «gettandola da un cavalcavia al di sopra dell’autostrada A4 dove il corpo veniva investito e arrotato dai veicoli in transito». Il presunto femminicida di Giada Zanola non ha confessato, ma dice di non ricordare cosa sia accaduto. Andrea Favero ha raccontato al pm di essere stato aggredito verbalmente dalla compagna e di aver reagito davanti ad una minaccia (non più verificabile) di non vedere più il figlio. Figlio di cui Favaro sostiene di essersi preso cura finora più di Giada (anche questa non più verificabile. Favero avrebbe anche provato ad interferire con le indgini, inviando un messaggio in mattinata sul cellulare della compagna, rimproverandola di essere andata a lavorare senza salutare lui e il figlio. Avrebbe scritto anche alla madre, dicendo che era stata una notte tranquilla. Mentre tutto accadeva il bambino di 3 anni probabilmente era solo in casa.

La "non" confessione

Ecco la sua ricostruzione al pm: «Io non ho memoria precisa di come si siano svolti i fatti ieri notte, ho come un vuoto e non riesco a mentalizzare la scena. Ricordo che eravamo a casa, poi però abbiamo cominciato a litigare e Giada si è allontanata a piedi verso il cavalcavia che passa sopra l’autostrada che dista circa un chilometro da casa nostra. Io ho preso l’autovettura CMac e l’ho seguita raggiungendola dopo pochi metri da casa e facendola salire per portarla a casa. Tanto è vero che una volta che lei è salita di sua spontanea volontà io ho proseguito lungo la strada oltrepassando il cavalcavia dell’autostrada in modo tale da avere oltre quest’ultimo lo spazio per girarmi. Dato che tra la nostra abitazione e il cavalcavia lo spazio è stretto. Ho fatto l’inversione e nel frattempo continuavamo a litigare, nel senso che lei mi sbraitava addosso come spesso ultimamente faceva dicendo che mi avrebbe tolto nostro figlio e non me lo avrebbe più fatto vedere».

Il figlio

«Desidero dire che mio figlio è la mia ragione di vita e sono io a occuparmi per lo più di lui dato che la madre se ne occupava ben poco. A quel punto ricordo che siamo scesi dall’autovettura ma qui i ricordi si annebbiano perchè ricordo solo che mi continuava a ripetere che mi avrebbe tolto nostro figlio ma non ricordo se e come ho reagito. Non ricordo se siamo saliti sul gradino della ringhiera che si affaccia sull’autostrada che funge da parapetto». La sua versione non viene ritenuta credibile dagli investigatori. Favero ha affermato di essere «ancora innamorato di Giada» e che tra loro «negli ultimi tempi c’era un rapporto burrascoso e conflittuale con la vittima, con contatti violenti per lo più ascrivibili alle iniziative di Giada dalla quale cercava solo di difendersi».

Il fratello di Giada e il matrimonio

Intanto ha parlato anche il fratello della vittima: «Qualche litigio, come in tutte le coppie, ma Giada non ci aveva mai detto che lui fosse stato violento o che la situazione fosse grave». Lo ha detto Daniel Zanola, il fratello di Giada, la donna che secondo gli inquirenti sarebbe stata lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada A4. La famiglia della vittima abita a Brescia e il fratello, parlando del compagno della sorella, ora in arresto dice: «Anche con noi Andrea era sempre tranquillo e gentile. Non sappiamo cosa sia successo, devo andare a parlare con la Polizia per capire». I due dovevano sposarsi a settembre, ma Giada aveva annullato tutto.

La sorella della vittima

Per i familiari più stretti di Giada Zanola, quanto accaduto mercoledì mattina 29 maggio alle 3,30 è un pugno nello stomaco in grado di togliere qualsiasi forza: «Mia sorella Giada era una donna fantastica e una madre amorevole - racconta tra le lacrime Federica - una donna come molte: lavorava a Vigonovo (Venezia) e pensava alla sua famiglia»..