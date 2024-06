Ferisce una donna per pochi soldi, fermato

Ieri pomeriggio, alle ore 18:15, l’attenzione del personale della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico veniva attirata da una donna che, in evidente stato di agitazione e vistosamente sanguinante al volto, sbracciandosi chiedeva disperatamente aiuto ai passanti.

La vittima, ricevute le prime cure mediche sul posto da parte di personale del 118, nel ricostruire ai poliziotti intervenuti la vicenda appena accaduta, asseriva di essere giunta in via Tommaseo in quanto voleva acquistare del metadone e che, imbattutasi nel suo aggressore, costui le proponeva l'acquisto di sostanza stupefacente. Nel sentirsi rifiutare la proposta criminosa, il 26enne sfilava dalla mano della malcapitata la banconota da 20 euro per poi sferrarle un violento pugno all'altezza del naso ma, tempestivamente segnalato dalla donna ai poliziotti in divisa presenti nelle vicinanze, lo stesso veniva immediatamente raggiunto e tratto in arresto.