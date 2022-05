Mentre i tifosi del Milan festeggiano una donna si ferisce volontariamente le mani con una bottiglia

Nel bel mezzo dei festeggiamenti per la vincita dello scudetto del Milan una donna si è ferita alle mani rompendo una bottiglia. E all'arrivo dei carabinieri e del 118 ha opposto resistenza perché non voleva essere curata.

Il fatto

Era la sera di domenica 22 maggio. Padova si è trasformata in un tripudio rossonero, i tifosi urlavano in estasi per la città, intonavano cori. Nel bel mezzo della festa una 33enne russa senza fissa dimora ha deciso di compiere un gesto autolesionistico. La donna era in piazza delle Erbe e si vedeva che aveva bevuto parecchio. Ha preso una bottiglia di vetro, l'ha rotta e si è ferita alle mani. I passanti hanno chiamato il 112 e i carabinieri del radiomobile di Padova sono arrivati assieme a un'ambulanza. Ma la donna non voleva saperne di andar via con loro. Era agitata, probabilmente a causa dell'alcol. Alla fine i sanitari sono riusciti a portarla al pronto soccorso e i carabinieri l'hanno denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.