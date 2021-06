Si rompe la gamba durante la gara di mountain bike sui Colli Euganei: 53enne elitrasportata in ospedale

La donna, che stava partecipando alla gara "Monselice in Rosa", è stata caricata in barella dagli operatori del soccorso alpino e trasportata a spalla fino all'eliambulanza

Ha concluso la gara anzitempo. E nel peggiore dei modi: una 53enne di Modena si è rotta una gamba mentre partecipava a una gara di mountain bike sui Colli Euganei.

I fatti

Teatro dell'accaduto il Monte Cecilia, a Baone: il soccorso alpino è intervenuto in località Pianoretto dopo che la donna, che stava disputando la "Monselice in Rosa", è caduta fratturandosi una gamba. I quattro soccorritori l'hanno raggiunta, caricata in barella e trasportata a spalla fino all'eliambulanza.