Si rompe la caviglia scivolando dal sentiero: intervengono Suem e soccorso alpino

E pensare che doveva essere una semplice passeggiata: disavventura per una 48enne di Abano Terme.

I fatti

Poco prima delle ore 17.30 di sabato 17 aprile la donna stava percorrendo in compagnia di amici un sentiero del Monte Arrigon, sui Colli Euganei, quando è scivolata sul terriccio riportando la sospetta frattura di una caviglia. Appena allertato il Suem e il soccorso alpino è stata raggiunta in Jeep da una squadra e da un'infermiera del 118: isoccorritori le hanno immobilizzato il piede e l'hanno caricata in barella per poi trasportarla per circa 700 metri a spalla fino all'ambulanza che la attendeva a Luvigliano prima di partire in direzione dell'ospedale di Abano.