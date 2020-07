Altra grave serie di incidenti nel Padovano: ferite tre persone in due schianti

Dopo i due gravi incidenti di mercoledì di cui uno che è costato la vita a una professoressa, altri due sinistri hanno richiesto l'intervento del personale medico del Suem 118 e dei pompieri per soccorrere persone che sono rimaste incastrate nei loro abitacoli.

Ancora via Terradura

Giovedì sera intorno alle 22 in via Terradura a Maserà, nella stessa strada dove è morta la docente mercoledì, un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo ed è finito in un fossato con dell'acqua all'interno. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto il conducente di 35 anni che è stato preso in cura dai sanitari del Suem 118 e trasferito in ospedale.

A Cittadella

Venerdì mattina, poco dopo le 8, i vigili del fuoco sono intervenuti poi in via Postumia di Ponente a Cittadella per lo scontro frontale tra due auto: entrambe le conducenti sono rimaste ferite. I pompieri arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza le vetture, tra cui una alimentata a gpl, mentre le due donne erano già assistite dal personale paramedico per essere trasferite in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente.