Sfregiato al volto con una coltellata: nuova aggressione in città, la vittima è un 18enne

Il secondo episodio nel giro di tre giorni: nuovo accoltellamento in zona Arcella.

I fatti

Al pari di quanto accaduto nella serata di domenica, la vittima dell'aggressione è un tunisino, peraltro molto giovane in quanto 18enne: il ragazzo è stato accoltellato al volto nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 agosto da un connazionale in via Induno, all'altezza del supermercato "Alì", nel quartiere di San Bellino. Sul posto si sono recati i sanitari del Suem 118, che hanno poi trasportato in ospedale il giovane, al quale sono stati applicati numerosi punti prima di essere dimesso con una prognosi di 14 giorni. I carabinieri del Norm di Padova indagano sull'accaduto allo scopo di identificare l'aggressore: ancora ignoto il motivo dell'aggressione.