Scivola durante i lavori di giardinaggio e si recide una caviglia: elitrasportato in ospedale

Un capitombolo che poteva essere fatale: un 71enne di Santa Giustina in Colle è rimasto gravemente ferito durante dei lavori di giardinaggio ed è stato elitrasportato in ospedale a Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

I fatti

È successo intorno alle ore 19.30 di domenica 22 agosto: l'uomo era intanto a potare alcuni cespugli quando è scivolato, cadendo di peso su una lamiera posta a delimitazione di una aiuola e procurandosi così un profondo taglio alla caviglia. Sul posto si sono subito recati i sanitari del Suem 118, che dopo aver fatto le prime medicazioni hanno caricato il 71enne sull'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri del Norm di Cittadella, i quali hanno compiuto i rilievi del caso accertando la non responsabilità di terzi.